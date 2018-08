Presidente confirma que Bordeaux desistiu de contratar Thierry Henry para técnico

O Bordeaux não terá mais o ex-jogador francês Thierry Henry, que é auxiliar do espanhol Roberto Martínez na seleção da Bélgica, como técnico da equipe. O presidente do clube do sul da França, Nicolas de Tavernost, revelou nesta terça-feira, em uma entrevista à radio francesa France Info, que o ex-atacante não aceitou a sua proposta para substituir o uruguaio Gustavo Poyet, suspenso desde o último dia 17 por discordâncias sobre a política de contratações.

De acordo com a rádio, o empresário de Henry e os futuros proprietários do Bordeaux, o fundo de investimento norte-americano GACP, não chegaram a um acordo na negociação. O ex-jogador queria um salário de 200 mil euros (mais de R$ 965 mil) brutos mensais, comissão para seu agente e a contratação de três jogadores antes do final da janela de transferências nesta semana.

De acordo com o jornal francês L´Équipe, o fundo norte-americano de investimento não apresentava garantias financeiras suficientes para Henry deixar o seu cargo de auxiliar da seleção da Bélgica para assumir o comando do Bordeaux.

Sem Henry, a diretoria do Bordeaux sondou outros técnicos como o italiano Claudio Ranieri, os franceses Laurent Blanc e Remi Garde e o brasileiro Ricardo Gomes, que já comandou outros clubes da França e atualmente trabalha como diretor de futebol do Santos.