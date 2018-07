Presidente da AFA diz que Lionel Messi é melhor do que Diego Maradona

BUENOS AIRES - Numa clara provocação ao seu desafeto Maradona, o presidente da Associação de Futebol da Argentina (AFA), Julio Grondona, disse nesta quinta-feira que Messi é o melhor jogador que já vestiu a camisa 10 da seleção argentina.

Em entrevista à emissora argentina Radio 10, Grondona citou Messi, Maradona, Riquelme e Verón como jogadores acima da média, chegando a dizer que são de "outro planeta". Mas fez uma distinção entre eles: "Messi é o melhor camisa 10 da história do futebol argentino".

Estrela maior do título na Copa do Mundo de 1986, Maradona é apontado como o melhor jogador da história da Argentina. Para alguns argentinos, ele seria até mesmo o maior nome do futebol mundial, superando Pelé. Messi, por sua vez, apresenta uma carreira brilhante, principalmente no Barcelona, mas tem apenas 23 anos.

Desde que Grondona não renovou o contrato de Maradona como técnico da seleção argentina, após a Copa do Mundo na África do Sul, os dois têm trocado acusações via imprensa. E a provocação feita nesta quinta-feira pelo dirigente que comanda a AFA desde 1979 é mais um capítulo nessa interminável rusga.