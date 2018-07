Presidente da AFA, Grondona morre aos 82 anos na Argentina

O presidente da Federação Argentina de Futebol (AFA), Julio Grondona, morreu no começo da tarde desta quarta-feira por complicações no coração. O dirigente, que também ocupava o cargo de vice-presidente da Fifa, sentiu-se mal durante a madrugada desta quarta e foi levado ao Sanatório Mitre, em Buenos Aires.

Inicialmente, a AFA chegou a afirmar, em comunicado oficial, que o dirigente havia sentindo "uma ligeira indisposição" e foi levado ao hospital "por precaução". A imprensa argentina, por sua vez, afirmou que Grondona teve um problema cardíaco, mas, como a entidade, chegou a minimizar a gravidade.

Apenas poucas horas depois, no entanto, a morte foi confirmada. O dirigente seria submetido a uma intervenção cirúrgica, mas não resistiu e acabou falecendo antes. Grondona sofreu com diversos problemas de saúde nos últimos anos e chegou a ser internado em algumas oportunidades com complicações no intestino.

Grondona era presidente da AFA há 34 anos e esta semana esteve reunido com o técnico Alejandro Sabella, que decidiu deixar o comando da seleção argentina, vice-campeã da Copa do Mundo de 2014. O dirigente teria marcado para os próximos dias uma reunião com outro treinador, Gerardo Martino, candidato ao cargo.

No começo de 2013, Grondona anunciou que sairia de cena em 2015. Já com a saúde debilitada, o dirigente argentino garantiu ir até o fim do mandato. "Estou perfeitamente bem agora e devo prosseguir. Tenho uma posição importantíssima em nível internacional, e isso não irá se perder", disse à época.

Na ocasião, o mandatário da AFA afirmou que a ideia era renovar o comando do futebol argentino."Vou cumprir meu mandato, aí os mais jovens virão, a nova geração de dirigentes vai me substituir", disse.

Sob o comando de Grondona, a Argentina foi campeã mundial em 1986, no México. A seleção sub-20, por sua vez, sagrou-se campeã mundial em seis oportunidades. Além disso, o país conquistou duas medalhas de ouro no futebol olímpico, em Atlanta (1996) e Pequim (2008). A ideia de Grondona era conquistar o direito de sediar a Copa do Mundo de 2030, ao lado do Uruguai, exatos 100 anos depois das seleções disputarem a final do Mundial de 1930.

CRÍTICAS

A permanência de Grondona no poder do futebol argentino era alvo de críticas na Argentina. Maradona, por exemplo, era um dos desafetos do dirigente. De acordo com o craque, o futebol argentino vivia em uma ditadura e os clubes do país tinham medo de retaliações por parte da AFA.

"É uma vergonha porque vivemos na ditadura de um mafioso como o Grondona, que não deixa que nenhum clube se revele", afirmou em setembro do ano passado, durante um encontro no Brasil que discutiu novos rumos para o futebol sul-americano.