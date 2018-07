Presidente da Câmara dos Deputados quer Del Nero no comando da CBF

RIO - Faltando dois meses para a eleição à presidência da CBF, ainda nenhuma candidatura foi apresentada oficialmente. Na situação, nem José Maria Marin, que está à frente da entidade, nem Marco Polo Del Nero, seu forte aliado político, falaram ainda como candidatos.

Nesta segunda-feira, porém, um fato novo indica que será o presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF) o candidato da continuidade. O site da entidade reproduziu uma declaração dada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), garantindo apoio a Del Nero.

"Vim à CBF manifestar o meu apoio à eleição do Marco Polo. O presidente Marin tem feito uma excelente administração, que pode ser traduzida pelos excelentes resultados da seleção brasileira, como por exemplo a recente e brilhante conquista da Copa das Confederações. Esse trabalho tem de continuar", disse o deputado.

O presidente da Câmara recebeu de Marin um "Pin de ouro", a maior honraria da CBF. Ele não é eleitor na escolha do próximo presidente da entidade, mas acompanhou o presidente da Federação do Rio Grande do Norte, José Vanildo da Silva. Com eles, representantes do América-RN e do ABC, que não têm direito a voto por não estarem na Série A.