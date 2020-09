Presidente da CBF anuncia diárias iguais para homens e mulheres: 'Não há mais diferença de gênero'

Rogério Caboclo, presidente da CBF, anunciou nesta quarta-feira que as diárias entre homens e mulheres na seleção brasileira serão iguais. Segundo o dirigente, não haverá mais diferença de gênero. A informação foi divulgada durante uma coletiva de imprensa que também contou com a apresentação de Aline Pellegrino e Duda Luizelli, as novas coordenadoras de futebol feminino da entidade.

"Desde março deste ano, a CBF fez uma igualdade de valores em relação a prêmios e diárias entre o futebol masculino e feminino. Ou seja, as jogadoras ganham a mesma coisa que os jogadores durante as convocações e pelo período em que estão na seleção. Aquilo que eles recebem por convocação diária, as mulheres também recebem, aquilo que elas vão ganhar pela conquista ou por etapas da Olimpíada ano que vem será o mesmo que os homens vão ter", disse Caboclo. "Aquilo que os homens receberão na próxima Copa do Mundo será proporcionalmente igual ao que é proposto pela Fifa".

Aline Pellegrino, que estava na diretoria do futebol feminino da Federação Paulista de Futebol, agora vai ocupar o cargo de coordenadora de competições femininas. Segundo a ex-jogadora, "estar na casa máxima do futebol é uma honra". "Meu começo aqui foi em 2004 como atleta de uma seleção adulta, sem ter essa condição de passar por categoria de base. Hoje, estou num cargo que está sendo criado pelo presidente para dar essa atenção ao futebol feminino, que é também um pedido da técnica Pia, do Brasil. Essa mesa aqui está muito alinhada, são cargos específicos e que vão dar o seu melhor", afirmou Pellegrino.

Duda Luizelli foi anunciada como coordenadora de seleções femininas. "São 36 anos dentro do futebol feminino e nunca desisti desse esporte que sempre amei. Tenho muito a agradecer ao Internacional por estar aqui hoje. Foi lá onde passei a minha vida inteira. A gente sabe a importância das meninas menores para que o Brasil um dia seja o melhor do mundo no futebol feminino. É uma honra sermos as primeiras mulheres a fazerem isso", disse.

As apresentações dos novos cargos foram feitas durante a coletiva de Pia Sundhage. A técnica convocou 24 jogadoras para um período de treinos na Granja Comary visando os Jogos Olímpicos de Tóquio, adiados para 2021 por causa da pandemia do novo coronavírus. As atletas devem iniciar os trabalhos entre os dias 14 e 22 de setembro.