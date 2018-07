Presidente da CBF comete gafe e mostra desconhecer novo presidente da Conmebol

"Olha, a informação que nós temos - é que a gente perguntou o pedigree, né? - é que ele tinha ligações com o Cerro Porteño, do Paraguai", disse Nunes ao SporTV. Domínguez, entretanto, foi dirigente do Olímpia, clube do qual seu pai foi presidente histórico.

A gafe não foi a única cometida por Nunes em uma declaração de menos de um minuto ao canal por assinatura. Ele também errou o nome do secretário-geral da Uefa e um dos favoritos a assumir a presidência da Fifa. "Durante o jantar fiquei ao seu lado (de Domínguez), trocamos algumas ideias. Do outro lado dele estava o príncipe (Ali bin Al-Hussein, da Jordânia) e à minha esquerda estava o Gianini", disse, querendo se referir ao suíço Gianni Infantino.

O dirigente brasileiro também demonstrou não conhecer muito bem Domínguez, eleito por aclamação, uma vez que não tinha opositores. "Ele participou de reuniões, não é possível que você não aprenda, vê como é. E notei ele bastante entusiasmado, bastante solícito, trocando ideias, conversando com todos nós."