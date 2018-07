Presidente da CBF confirma amistoso do Brasil contra o Chile no Morumbi

SÃO PAULO - O presidente da CBF, José Maria Marin, afirmou nesta sexta-feira, durante sua visita ao Itaquerão, que a seleção brasileira fará amistoso contra o Chile, dia 7 de setembro, no Morumbi, em São Paulo. O dirigente também recomendou que o time nacional, já depois de sua participação na Olimpíada de Londres, treine no CT do São Paulo, em Cotia.

"Acertamos um jogo contra o Chile no dia 7 de setembro e estou fazendo um apelo ao Andrés Sanchez, diretor de seleções da CBF, para que a preparação também seja no CT do São Paulo, até pela proximidade com o Estádio do Morumbi. Espero que até setembro o Andrés atenda ao meu pedido", disse o presidente