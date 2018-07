Presidente da CBF garante segurança para Copa no Rio Preocupado com a repercussão internacional da onda de violência no Rio de Janeiro, o presidente da CBF e do Comitê Organizador da Copa do Mundo de 2014, Ricardo Teixeira, mostrou confiança nas autoridades do Estado e garantiu que a capital fluminense terá "clima de normalidade" para receber jogos da Copa das Confederações de 2013 e do próximo Mundial.