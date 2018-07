Presidente da CBF lamenta decisão do STJD que derrubou a Lusa

SÃO PAULO - Ao lado da delegação do Atlético-MG no Marroco para acompanhar a disputa do Mundial de Clubes da Fifa, o presidente da CBF, José Maria Marin, disse que lamenta o rebaixamento da Portuguesa no Brasileirão de 2013, após decisão dos cinco procuradores do STJD. Em julgamento do Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta segunda-feira, o clube paulista perdeu quatro pontos na competição, caindo para o 17º lugar no torneio, em vaga que pertencia ao Fluminense.

Na entrevista ao Globoesporte.com, o mandatário da CBF lamentou a decisão do Tribunal. "Sempre pensei e continuo pensando que deve prevalecer a decisão de campo. Tudo isso poderia ter sido evitado. Lamento profundamente, assim como lamento as cenas da briga no jogo entre Atlético-PR e Vasco na última rodada. São coisas que não ajudam o futebol brasileiro", acredita Marin, que também aproveitou para citar a confusão na Arena Joinville.

O presidente da CBF não estava no Brasil no dia em que o Campeonato Brasileiro foi modificado. Mesmo não concordando com a decisão, o presidente enfatizou que a entidade não tem poder para mudar o julgamento do STJD. "Prefiro não fazer nenhum comentário. A CBF não pode, de maneira nenhuma, interferir. Aprendi que decisão de tribunal não se discute, se cumpre. Mas tanto como presidente quanto na posição do torcedor, posso dizer que a decisão que todos esperam é a do campo."