Presidente da Chapecoense banca permanência de Umberto Louzer, cotado no Cruzeiro

A Chapecoense ainda não foi consultada sobre uma negociação envolvendo o Cruzeiro e o técnico Umberto Louzer. Nesta quarta-feira, o presidente Paulo Ricardo Magro demonstrou total convicção de que o treinador dirigirá a equipe diante do CRB nesta quarta-feira, às 19h15, no estádio Rei Pelé pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

"Umberto Louzer continua sendo o nosso treinador. Oficialmente a Chapecoense não foi comunicada. Por isso o futebol continua do mesmo jeito. A Chapecoense jamais faria uma proposta para um treinador empregado sem antes falar com o clube. Tenho 100% de certeza que Umberto Louzer comandará a equipe diante do CRB", assegurou o mandatário.

Leia Também Ponte Preta supera o Náutico nos Aflitos e assume a vice-liderança da Série B

No entanto, nos bastidores, a informação é de que o Cruzeiro já acertou com o treinador e fará o anúncio nas próximas horas. A equipe celeste estava, mesmo em crise financeira, disposta a arcar com a multa rescisória, que gira na casa dos R$ 100 mil.

Umberto Louzer tem 69,4% de aproveitamento com a Chapecoense. Foram 24 jogos, com 14 vitórias, oito empates e apenas duas derrotas. Ele virou o plano A do Cruzeiro, que já teve no ano Adilson Batista, Enderson Moreira e Ney Franco. A direção do clube mineiro tentou Lisca e até Luiz Felipe Scolari, mas ambos declinaram do convite.

A equipe catarinense é a terceira colocada da Série B, com 26 pontos, contra apenas 12 do Cruzeiro, vice-lanterna, e cada vez mais distante do objetivo de brigar pelo acesso à elite em 2021.