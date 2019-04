Presidente da Colômbia oficializa candidatura para sediar a Copa América de 2020

O presidente da Colômbia, Iván Duque, formalizou nesta sexta-feira a indicação de seu país para ser sede da Copa América de 2020. "Esse processo deve ser decidido nos próximos dias", disse o chefe de Estado em uma declaração na Casa de Nariño, sede do governo, em Bogotá, na qual estava acompanhado, entre outros, pelo técnico da seleção, o português Carlos Queiroz.

A sede será anunciada na próxima semana, no Rio de Janeiro, durante um conselho da Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). Na oportunidade, Rogério Caboclo vai tomar posse da presidência da CBF.

Iván Duque disse que nos próximos dias viajará para o Brasil, juntamente com o presidente da Federação Colombiana de Futebol (FCF, na sigla em espanhol), Ramón Jesurún, e da entidade estatal Coldeportes, Ernesto Lucena, que estavam na conferência de imprensa, bem como os ex-jogadores Faryd Mondragón e Mario Alberto Yepes.

"Eu fico muito motivado ao ver figuras como Mario Alberto Yepes e Faryd Mondragón desempenhando um papel muito importante na promoção do futebol no nosso país e na ajuda para alcançar este grande objetivo", acrescentou o presidente.

A partir de 2020, a Copa América será jogada a cada quatro anos, mas nos anos pares e não nos anos ímpares, como aconteceu até agora. A Fifa aprovou o pedido feito pela Conmebol e a última edição em anos ímpares será a do Brasil neste ano. Assim, o calendário se iguala ao da Eurocopa.

O conselho da Conmebol aceitou no último dia 13, por unanimidade, as candidaturas da Argentina e da Colômbia para a realização da competição no próximo ano e pediu aos países para apresentarem as suas "propostas detalhadas "sobre a estrutura e a organização. No mesmo dia, o órgão rejeitou uma proposta da Federação de Futebol dos Estados Unidos para organizar a competição em 2020.

A Copa América do Brasil vai ser disputada entre os dias 14 de junho e 7 de julho. A seleção brasileira está no Grupo A com Bolívia, Peru e Venezuela.