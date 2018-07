Presidente da Conmebol elogia Copa América e projeta sucesso no Brasil em 2019

"As pessoas estão aproveitando, o futebol está sendo um espetáculo. E, de verdade, espero que a medida que forem acontecendo as partidas, o nível do jogo suba. E o melhor de tudo é a torcida", declarou o dirigente em entrevista ao site da entidade sul-americana.

Domínguez se mostrou bastante satisfeito com o espetáculo das torcidas de diferentes países nas arquibancadas norte-americanas e apostou que assim acontecerá também na próxima edição da Copa América, no Brasil, em 2019. "Creio que até agora, as pessoas estão participando e está lindo, como foi lindo no Chile no ano passado e como vai ser o Brasil em 2019."

Vale lembrar que a sede da Copa América é decidida em um esquema de rodízio entre os 10 filiados da Conmebol desde 1987. Por este sistema, o Brasil seria o organizador do torneio em 2015, mas o País acertou uma troca com o Chile, que o sediaria em 2019, e por isso só receberá a competição daqui três anos.