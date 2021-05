Presidente da Conmebol revela ter recebido garantias do Brasil por Copa América

Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, agradeceu ao Brasil por se colocar à disposição para ser a sede da Copa América após a exclusão de Colômbia e Argentina, por causa de problemas internos e da pandemia da covid-19, respectivamente. O paraguaio revelou que o governo do Brasil, comandado por Jair Bolsonaro, deu garantias para a organização do evento.

"O presidente (Rogério) Caboclo conversou com o presidente Jair Bolsonaro, que apoiou a iniciativa de imediato. Também teve o aval dos Ministérios da Casa Civil, da Saúde, das Relações Exteriores e da Secretaria Nacional do Esporte", afirmou Alejandro Domínguez, sem deixar qualquer dúvida da concordância de Brasília com a decisão. Segundo ele, as principais pastas foram consultadas.

O dirigente da Conmebol foi além: "o governo brasileiro demonstrou agilidade e capacidade de decisão em um momento fundamental para o futebol sul-americano", acrescentando que "o Brasil vive um momento de estabilidade (em relação à pandemia)."

Autoridades sanitárias da Argentina não admitiram a realização da Copa América em seu país. Sem saída, a Conmebol apelou ao Brasil, que mesmo ainda registrando alto número de infecções e mortes diárias, se prontificou a ser sede do torneio originalmente marcado para começar no dia 13 de junho. "O Brasil tem comprovada infraestrutura e experiência acumulada recentemente para a organização da competição", enfatizou Domínguez, lembrando da Copa do Mundo de 2014, dos Jogos Olímpicos de 2016 e também da final da Libertadores, em janeiro, entre Palmeiras e Santos, no Rio.

Agora, os dirigentes definem quais estádios serão sede dos jogos. Neo Química Arena, Allianz Parque, Maracanã, Beira-Rio e Mineirão não estavam cotados, mas voltaram a figurar nas opções. Mané Garrincha, em Brasília, deve ser um dos escolhidos. A ideia é evitar muitos deslocamentos com as delegações. Brasília deve ser sede de abertura, assim como Arena Pernambuco e Arena das Dunas, em Natal, podem receber jogos. A final seria no Maracanã. A Arena da Amazônia deve ser descartada pela distância.