Presidente da Croácia dá camisa da seleção para Trump e Theresa May

A presidente da Croácia, Kolinda Grabar-Kitarovic, aproveitou reunião da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), em Bruxelas, para presentear a primeira-ministra britânica, Theresa May, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com camisas da seleção croata, que se classificou pela primeira vez na história à final da Copa do Mundo após bater a Inglaterra por 2 a 1 nesta quarta-feira, em Moscou.

A própria presidente postou no Twitter suas fotos com May e Trump. O presidente dos EUA recebeu uma camisa com estampa em xadrez vermelho e branco com o número 9 e o seu nome às costas. May ganhou a camisa com o número 10.

Kolinda Grabar-Kitarovic ganhou destaque na Copa do Mundo após ir ao vestiário celebrar com os jogadores a classificação para as semifinais. O ato, no entanto, não foi bem aceito por muitas pessoas em seu país. O ato foi criticado por passar a impressão de que ela tentou se beneficiar do bom momento da seleção para fazer campanha eleitoral. Mas o problema maior foi justamente sua idolatria por Modric, camisa 10 e capitão da seleção.

Em 2017, o meia foi denunciado por perjúrio por ter, supostamente, mentido para favorecer Zdravko Mamic, ex-diretor do Dínamo Zagreb, condenado a seis anos e meio de prisão por evasão fiscal e peculato. De acordo com o jornal inglês The Guardian, Mamic é amigo da presidente e ajudou a financiar a campanha para ela ser eleita presidente. O ex-dirigente foi considerado culpado por ter lucrado 15 milhões de euros com as vendas de Modric para o Tottenham e Dejan Lovren para o Liverpool.