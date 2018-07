Presidente da FA chama relatório da Fifa de 'piada'

Greg Dyke, presidente da Federação Inglesa de Futebol (FA), teceu duras críticas à Fifa e ao relatório que inocentou Rússia a Catar no processo que investigava a escolha das sedes das copas do Mundo de 2018 e 2022.

Segundo Dyke, "ainda restam questões a serem respondidas" no processo. Responsável pela ingestigação, Michael Garcia, que passou dois anos na apuração dos fatos, disse que irá apelar da decisão divulgada.

Kevin Carpenter, advogado, considera que as grandes prejudicadas no caso foram Austrália e Inglaterra. "A Inglaterra e a Australia foram extremamente abertas. A Austrália foi muito criticada pelo uso de dois consultores com fortes ligações com o comitê da Fifa, e a Inglaterra, por Jack Warner". Warner é ex-vice presidente da entidade, e esteve envolvido em casos de corrupção e compra de votos.

A reação do dirigente da FA deve ser prejudicial a Joseph Blatter, presidente da Fifa que tenta a reeleição, mas uma investigação comandada pelo FBI por corrupção deve trazer problemas ainda maiores para o cartola.