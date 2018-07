Presidente da Federação assegura permanência de Pékerman na seleção da Colômbia

Apesar da pressão sobre o técnico José Pékerman, o presidente da Federação Colombiana de Futebol, Ramón Jesurun, assegurou nesta quinta-feira a permanência do treinador à frente da equipe. O time somou apenas dois dos nove pontos que disputou nas últimas rodadas e caiu do terceiro para o sexto lugar das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.

Jesurun garantiu que não cogitou a saída do treinador argentino "em nenhum momento!". "A continuidade da comissão técnica não está em discussão. O professor Pékerman tem contrato conosco até depois do Mundial da Rússia, em 2018", disse o presidente da federação, ao jornal colombiano El Tiempo.

Pékerman treina a seleção colombiana desde 2012, quando substituiu Leonel Álvarez, durante as Eliminatórias da Copa de 2014. Sob o seu comando, o time obteve a classificação e ainda obteve sua melhor campanha em um Mundial, ao alcançar as quartas de final no Brasil. Os colombianos foram eliminados justamente pelos anfitriões.

Na atual edição das Eliminatórias, porém, o time vem exibindo campanha irregular. Foram três jogos sem vitória em que a Colômbia caiu para o sexto lugar, deixando a zona de classificação - somente os quatro primeiros entram diretamente na Copa, o quinto lugar disputa repescagem. O último revés foi o mais doloroso, com um 3 a 0 para a Argentina, também em fase bastante irregular, na terça-feira.

Ramón Jesurun não se diz preocupado com a recente sequência ruim e garante haver tempo para buscar a classificação. "Felizmente há tempo. A próxima rodada das Eliminatórias será em março e certamente confiamos na sabedoria e experiência desta comissão técnica que já nos trouxe bons resultados, pois há melhoras que nos permitem vislumbrar a classificação", declarou o dirigente.