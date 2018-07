Presidente da Federação Colombiana de Futebol renuncia ao cargo

A entidade garantiu que o pedido de renúncia era "irrevogável". Além de presidente da federação nacional, Bedoya, de 56 anos de idade, acumulava as funções de vice-presidente da Conmebol e membro do comitê executivo da Fifa. Sobre estes cargos, não houve qualquer pronunciamento.

O colombiano não foi vinculado com as investigações de corrupção da Justiça dos Estados Unidos e da Suíça, que abalaram o mundo do futebol e resultaram na prisão de diversos dirigentes. No entanto, há poucas semanas foi citado pelo empresário argentino Alejandro Burzaco, que está detido nos EUA, acusado de pagar subornos a cartolas da modalidade.

Ex-presidente da rede de tevê argentina Torneos y Competencias (TyC), Burzaco garantiu que Bedoya foi um dos dirigentes para quem pagou subornos para garantir os direitos de transmissão de alguns torneios. O colombiano respondeu à imprensa local. "Nem eu, nem a federação de futebol temos contato com Burzaco ou a TyC."

Ainda não está claro se a renúncia de Bedoya tem ligação com as acusações de Burzaco. No entanto, o próprio dirigente colombiano chegou a dizer há alguns meses que deixaria o cargo se houvesse motivo para isso. "Se tiver qualquer circunstância que faça com que eu tenha que sair, não hesitaria em nenhum momento."