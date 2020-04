Presidente da Federação Italiana de Futebol planeja retomar jogos em 20 de maio

Enquanto alguns eventos são cancelados e outros adiados para o ano que vem, o Campeonato Italiano poderá ser retomado em 20 de maio. Pelo menos é esta uma das opções apresentadas, nesta quarta-feira, por Gabriele Gravina, presidente da Federação Italiana de Futebol, diante da pandemia do coronavírus.

"Hoje ninguém pode fazer previsões até que tenhamos essa emergência de saúde. É uma emergência única, que afetou todos os setores. Mas assim que for superada, devemos avançar e o futebol está pensando em como retomar a competição. A prioridade absoluta é terminar o campeonato", disse o dirigente, que coloca o início de junho como outra alternativa para o retorno da disputa de futebol no país.

"Até 18 de abril, estaremos em isolamento total. Existe a hipótese de retornar dia 20 de maio ou no máximo no início de junho, para terminarmos em julho", disse Gravina. O Campeonato Italiano está paralisado desde 9 de março e a Juventus lidera a competição, com 63 pontos, contra 62 da Lazio e 54 da Internazionale. Restam 12 rodadas a serem disputadas.

A Itália é o país mais afetado pela covid-19 na Europa, com mais 110 mil pessoas infectados e 13 mil até o momento. O norte do país sofreu mais do que o sul.