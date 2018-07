Presidente da Federação Marroquina garante permanência de Renard na seleção

O presidente da Federação Real Marroquina de Futebol (FRMF), Fauzi Lakjaa afirmou nesta terça-feira que o técnico francês Hervé Renard permanecerá no comando da seleção do país. O treinador esteve à frente da equipe na Copa do Mundo da Rússia, que terminou eliminada na primeira fase.

"Renard seguirá com a seleção porque temos um grande objetivo, que os marroquinos esperam que se cumpra, que é o de ganhar a Copa Africana de Nações de 2019", afirmou o mandatário da entidade em entrevista coletiva na cidade de Rabat, capital do país.

A imprensa local informou nos últimos dias que Renard poderia trocar a seleção marroquina pela da Argélia ou do Egito. Lakjaa tratou de acabar com qualquer especulação. "O contrato com Renard tem duração até 2022 e, se uma das partes optar por rompê-lo, pagará o salário total do treinador até o final do contrato", disse.

Renard, de 47 anos, assumiu a seleção marroquina em fevereiro de 2016 e teve o contrato renovado depois que conseguiu garantir a equipe na Copa do Mundo da Rússia. Marrocos não disputava um Mundial desde 1998. Na Rússia, a equipe perdeu para Irã e Portugal, ambos por 1 a 0, e empatou com a Espanha em 2 a 2.