Presidente da Federação Russa renuncia após Eurocopa

O dirigente anunciou sua renúncia durante um encontro televisionado, nesta segunda-feira, com o presidente Vladimir Putin. O dirigente assumiu a presidência da federação em fevereiro de 2010 e contratou Advocaat três meses depois.

As expectativas para a Rússia na Eurocopa eram elevadas, principalmente após a estreia, quando a equipe goleou a República Checa por 4 a 1. Depois, porém, a equipe empatou por 1 a 1 com a Polônia e foi eliminada ainda na fase de grupos com a derrota por 1 a 0 para a Grécia.