Presidente da Fifa cobra mudanças na CBF

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, volta a cobrar a Confederação Brasileira de Futebol por mudanças. Em uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, em Zurique, o suíço insistiu que "ainda há algum trabalho a ser feito (na CBF) e espero que o trabalho seja feito".

Infantino preferiu não se estender ao ser questionado sobre a situação da CBF e do presidente da entidade, Marco Polo Del Nero, que não pode deixar o Brasil sob o risco de ser detido. Mas o Estado confirmou que a Fifa continua sem liberar os recursos que havia prometido ao Brasil por conta da Copa do Mundo de 2014. A entidade considera que não existem ainda condições para repassar quase US$ 100 milhões para a CBF investir no futebol.

Em dezembro, uma delegação da CBF chegou a viajar para Zurique para apresentar à Fifa os projetos sociais que estariam sendo desenvolvidos, além de negociar o acesso aos recursos. Mas não conseguiram convencer os cartolas na Suíça de que existem condições de averiguar como o dinheiro seria destinado. "As condições não estão dadas", justificou a entidade, por meio de seu Departamento de Imprensa.

A Fifa ainda precisa se defender nos tribunais americanos e, diante dessa situação, advogados aconselharam a entidade a romper relações financeiras com qualquer pessoa implicada na investigação. Repassar US$ 100 milhões ao comando de Del Nero, portanto, poderia ter consequências negativas para a Fifa no caso que, em 2017, vai ainda levar diversos cartolas aos tribunais em Nova Iorque.

Se o presidente da Fifa mandou seu recado, o mesmo não ocorre com outros jogadores que, nesta semana, foram indicados por Del Nero para ocupar cargos na Fifa. Marta, finalistas do prêmio de melhor do mundo, evitou falar sobre Del Nero. “Nosso trabalho é entrar em campo da melhor forma. Eu não trabalho na polícia. Sou atleta”, disse. Para ela, uma solução “tem de partir da CBF”. “Não posso interferir nisso. É indiferente”, afirmou. Ela foi indicada pela CBF para ocupar um cargo na Fifa e assume o posto nos próximos meses.

Outro que não quer tratar do assunto em público é Cafu, capitão do Penta e também nomeado para um cargo na Fifa pela CBF. “Ele (Del Nero) é muito meu amigo. É uma situação ruim. Mas a decisão final é sempre dele. Ele sabe o momento que ele deve ficar ou sair ou não. O momento de nomear outra pessoa ou não. Ele é muito meu amigo e a decisão que ele tomar, vamos apoiar”, disse.

INCOMODA

Sempre com opiniões fortes, o melhor lateral direito do mundo, Dani Alves, não hesitou em falar sobre o assunto. “É uma pena”, disse, sobre a ausência de Del Nero nas viagens da seleção ao exterior. “É o nosso representante institucional. Acredito que a seleção precisa estar muito bem representada em eventos com esse”, disse.

Perguntado se os escândalos de corrupção envolvendo os dirigentes brasileiros o incomodavam, Dani Alves não hesitou. “Incomoda e incomoda bastante”, disse. “Não apenas na CBF, mas em todos o País. Ficamos triste que estamos na cabeça de toda essa sujeira”, afirmou o lateral que, depois de uma contusão, afirma estar pronto até o final do mês para entrar em campo.