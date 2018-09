Presidente da Fifa é contra a realização de jogos do Campeonato Espanhol nos EUA

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, ratificou sua posição contrária a ter jogos do Campeonato Espanhol nos Estados Unidos. "Prefiro ver grandes partidas da MLS (Major League Soccer) nos Estados Unidos a jogos da liga espanhola nos Estados Unidos."

Infantino já havia expressado sua opinião no mês passado, em Washington, quando afirmou não ser uma "boa ideia" promover jogos oficiais de times espanhóis em campos norte-americanos.

A diretoria do Barcelona propôs jogar com o Girona no Hard Rock Stadium, em Miami, no dia 26 de janeiro, em confronto válido por esta edição 2018/2019 do Campeonato Espanhol. Para isso, busca a autorização das federações espanhola e norte-americana.

A permissão da Fifa não é necessária para que este duelo ocorra nos Estados Unidos, mas Infantino disse que a entidade máxima do esporte mais popular do planeta "também tem que opinar sobre este tema, pois afetaria o futebol a nível mundial".