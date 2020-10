Presidente da Fifa visita obras no Catar: 'Apesar da pandemia, avançaram'

Em visita nesta semana às obras das instalações que vão receber a Copa do Mundo do Catar, Gianni Infantino, presidente da Fifa, esteve, nesta quarta-feira, no Estádio Al Bayt, palco da abertura da do Mundial em 21 de novembro de 2022.

"Estou muito contente com o progresso do Catar em relação ao torneio. Nós vimos os planos, mas quando você vê a realidade, é ainda mais impressionante. O país conseguiu avançar nos últimos seis meses, mesmo com o mundo paralisado por causa da pandemia", disse o entusiasmado dirigente.

Com capacidade para 60 mil pessoas, o Estádio Al Bayt, segundo o Comitê Organizador da Copa do Catar, está concluído, mas ainda não teve um jogo de inauguração. Por causa da pandemia, as obras para o Mundial foram paralisadas em abril, mas recomeçaram logo depois e já atingiram 90% do planejado, após a criação de protocolos de segurança e de saúde.

"Em relação à infraestrutura, estamos em ótima posição, com quase 90% das construções completas, em todos os projetos. No momento o nosso foco passa da entrega da estrutura para o refinamento e detalhamento do plano operacional", disse Nasser Al Khater, CEO do Comitê Organizador Local da Copa de 2022.