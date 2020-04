Presidente da FPF garante conclusão do Paulistão: 'Vai terminar, não sei quando'

Não existe nenhuma chance de o Campeonato Paulista, em suas diferentes divisões, ser encerrado fora de campo por causa da pandemia do novo coronavírus. Quem garantiu isso foi o próprio presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos. "Apesar de alguns não acreditarem ou não quererem, os campeonatos que já começaram vão terminar. Mas não sabemos quando", afirmou o dirigente em entrevista à Fox. O Paulistão, por exemplo, foi interrompido na 10ª rodada, ainda da etapa de classificação.

Para Carneiro Bastos, os campeonatos Estaduais são mais fáceis de serem concluídos porque jogadores e equipes não precisam necessariamente usar aeroportos para viajar, devido às distâncias pequenas entre uma cidade e outra. "O Estadual é a competição mais fácil de terminar, apesar de sabermos que vamos enfrentar enormes dificuldades. O futebol de São Paulo e os clubes são cumpridores dos seus compromissos", comentou, dando a entender que a FPF vai defender pela volta das partidas muito brevemente.

Nesta quarta-feira, os representantes dos 16 clubes que disputam o Paulistão vão participar de reunião virtual com membros da FPF para iniciar discussão sobre o futuro da disputa. A situação das séries A2 e A3 serão discutidas nos dias seguintes. Faltam duas rodadas para o fim da primeira fase do Paulistão. Ponte Preta e Botafogo estariam rebaixados hoje. Já Santos, Oeste, Santo André, Palmeiras, São Paulo, Mirassol, Red Bull Bragantino e Guarani formariam as quartas de final.