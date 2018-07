Presidente da FPF, Marco Polo del Nero, substitui Ricardo Teixeira na Fifa SÃO PAULO - O presidente da Federação Paulista de Futebol, Marco Polo del Nero, é o novo representante da América do Sul no comitê executivo da Fifa, no lugar de Ricardo Teixeira, informou nesta quinta-feira a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol). As sessões de quinta e sexta-feira da próxima semana marcarão o início de Del Nero em suas funções na entidade que comanda o futebol mundial. Os outros representantes sul-americanos são Nicolás Leoz, presidente da Conmebol, e Julio Grondona, presidente da Associação de Futebol Argentino (AFA).