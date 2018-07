Presidente da Inter acredita que Rafa Benítez sentiu a 'sombra' de Mourinho

MILÃO - O presidente da Internazionale, Massimo Moratti, acredita que o ex-treinador de sua equipe, o espanhol Rafa Benítez, sofreu com o peso da sombra de seu antecessor no cargo, o português José Mourinho, no desempenho de seu trabalho como técnico.

Em entrevista publicada nesta terça-feira pelo jornal italiano La Stampa, Moratti aborda o passado recente e o futuro do clube, que a partir de quarta-feira terá como treinador o brasileiro Leonardo.

Diante da pergunta se pesou a sombra da herança deixada por Mourinho na Inter, Moratti responde: "Sim, a ele (Benítez) diria que muito. Era possível ver que sentia. Falava disso freqüentemente, talvez também para justificar-se".

"Não acho que isto vá ocorrer com Leonardo. Acho que esta fase fechou com Benítez. Leonardo tem personalidade e não será influenciado pela lembrança do português", acrescenta.

Moratti garante que sempre demonstrou seu apoio em público a Benítez, inclusive diante de resultados fracos, apesar de o treinador espanhol ter dito o contrário em declarações após ganhar o Mundial de Clubes em Abu Dabi que terminaram de forçar sua saída do clube.

"Inclusive quando os resultados não chegavam, nunca faltou o apoio e a colaboração em direção a ele. Repassei minhas declarações após uma derrota e sempre o apoiamos. Esperava de verdade que pudesse ficar, embora a equipe não estivesse rendendo como esperávamos", afirma o presidente do Inter.

"Estava sendo difícil sair desse período pouco brilhante. Exceto o Mundial (de Clubes), que era um torneio importante demais para fracassarmos", acrescenta.

Diante de inúmeras vozes no entorno da Inter que pediam a volta de Mourinho, atual treinador do Real Madrid, o banco do clube, Moratti confessa que não é capaz de dizer se o português poderá retornar em um futuro próximo para treinar sua equipe.

"Sei que o trabalho que fez conosco foi tão especial que é normal que possa acender a fantasia de nossos torcedores. Mas sei também que a escolha que fizemos com Leonardo é preparar o futuro, não para superar uma transição complicada", diz o presidente da Inter.

