Presidente da Inter admite querer Balotelli de volta

Balotelli causou muita controvérsia durante sua passagem pela Inter, quando, entre outras coisas, foi forçado a pedir desculpas publicamente por aparecer em um programa de televisão com a camisa do rival Milan. Ele também foi duramente criticado em um jogo contra o Barcelona, quando jogou sua camisa no chão após ser vaiado pelos torcedores da equipe de Milão. Diante disso tudo, Moratti parece reticente com um possível retorno. "Não tenho certeza se um retorno é possível", afirmou.

O presidente do clube de Milão declarou ainda que não se arrepende de ter vendido Balotelli para o Manchester City em agosto de 2010. "Algumas coisas que aconteceram significavam que era difícil mantê-lo", lembrou. Mas, segundo Moratti, o atacante italiano de 21 anos amadureceu, mas as coisas não mudaram. "Acho que ele vai continuar na Inglaterra e se sair muito bem por lá", avisou.

Balotelli virou assunto na Itália após o belo gol que marcou na vitória sobre a Polônia, por 2 a 0, no amistoso disputado na última sexta-feira. Foi o primeiro gol dele em seis jogos pela seleção italiana, mostrando que pode ser o atacante que o técnico Cesare Prandelli.

Assim como o presidente, o técnico da Inter de Milão disse que receberia o atacante "de braços abertos". Claudio Ranieri declarou ainda que o jogador tem um talento impressionante e que "cabe a ele entender o quanto lhe convém agir como rebelde". "Balotelli pode ser uma dos melhores jogadores do mundo, mas depende dele", concluiu o treinador.