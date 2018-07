Presidente da Inter critica declarações de Rafa Benitez Logo depois de conquistar o título do Mundial de Clubes, com a vitória sobre o Mazembe, no sábado, em Abu Dabi, nos Emirados Árabes Unidos, o técnico espanhol Rafa Benitez pediu a contratação de reforços para a Inter de Milão. Mas o presidente do clube, Massimo Moratti, não gostou da cobrança, como deixou bem claro neste domingo, ao voltar para a Itália.