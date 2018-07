Presidente da Inter critica desabafo de Rafa Benitez

As declarações de Rafa Benitez sobre a falta de ambição da Inter de Milão, feitas após a conquista do Mundial de Clubes, foram inadequadas, disse o presidente Massimo Moratti neste domingo enquanto a imprensa especulava se o técnico deveria ser demitido depois do desabafo.

O título deste ano parece ter garantido o emprego do treinador espanhol mesmo com a má fase da equipe nas competições na Itália, mas a diretoria do clube não gostou do ultimato que ele deu exigindo novas contratações sob ameaça de discutir o seu futuro com o seu agente.

Quando perguntado se os comentários de Benitez teriam estragado a festa após a vitória por 3 x 0 na final contra o Mazembe em Abu Dhabi, Moratti respondeu aos repórteres: "Não, por enquanto não. Elas talvez tenham sido um tanto inadequadas por conta da situação, já que, neste momento, os torcedores da Inter estão felizes."

"Eu, por enquanto, não falo sobre Benitez," acrescentou.

Benitez, antigo treinador do Liverpool, só assumiu o campeão europeu em junho após a saída de Jose Mourinho para o Real Madrid.

O espanhol pediu por novos jogadores no início da temporada, mas nenhuma contratação foi feita e uma série de lesões contribuiu para que a Inter, campeã do Italiano na temporada passada, esteja 13 pontos atrás do AC Milan.