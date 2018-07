Presidente da Inter de Milão exige título do Mundial de Clubes

O presidente da Internazionale de Milão, Massimo Moratti, se sentiu "traído" pelo desempenho da sua equipe na derrota por 3 a 0 para o Werder Bremen, na última terça-feira, pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Assim, deu um ultimato e exigiu a conquista do título do Mundial de Clubes. "Eu me sinto traído, como sempre, quando você perde. Mas não há desculpas agora. O Mundial de Clubes deve ser conquistado"

Sofrendo com várias lesões no elenco, a Inter de Milão tem feito uma temporada irregular, apesar de ter avançado na Liga dos Campeões, e vai ao Mundial, que está sendo realizado nos Emirados Árabes Unidos, com o técnico Rafa Benitez sob pressão, como admitiu Moratti. "Agora eu não quero criar problemas nem antes nem durante o Mundial de Clubes. Então vamos ver".

A expectativa na Inter de Milão é de que os defensores Maicon e Cristian Chivu, em fase final de recuperação de lesões, tenham condições de defender a Inter de Milão nas semifinais do Mundial de Clubes. Já o goleiro Julio Cesar e o atacante Diego Milito devem voltar apenas na decisão, caso o time italiano avance no torneio.