Presidente da Inter de Milão indica que Leonardo pode assumir o time

O presidente da Inter de Milão, Massimo Moratti, deu nesta sexta-feira a mais forte sinalização de que o brasileiro Leonardo está na disputa para substituir o ex-técnico da equipe Rafael Benítez.

Leonardo, ex-treinador do Milan, é o favorito a ocupar o cargo de Benítez, que deixou o clube na quinta-feira após apenas seis meses devido aos maus resultados no Campeonato Italiano e ao seu comentário público de que a Inter não estava investindo em contratações.

Questionado se a possível contratação de Leonardo poderia ser vista como um menosprezo ao Milan, Moratti disse: "Nunca penso nestes termos, não guardo rancor de ninguém. Seria uma pena se fosse interpretado desta forma."

Moratti não confirmou negociações com Leonardo, mas acrescentou: "Não faremos o anúncio do novo técnico hoje [sexta-feira]. Será depois do Natal e não antes do dia 27."

Leonardo, campeão mundial com a seleção brasileira na Copa de 1994, não conseguiu brilhar em sua única temporada como técnico do Milan, levando o time ao terceiro lugar no Italiano e às oitavas de final da Liga dos Campeões. Foi a primeira experiência dele como treinador. A Inter ganhou o Mundial de Clubes no fim de semana passado.