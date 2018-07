Presidente da Inter diz que Mourinho é 'insubstituível'

Mourinho vem sendo cobiçado por outros grandes clubes europeus, e é um dos nomes cotados para ser o novo treinador do Real Madrid.

Em entrevista ao jornal La Reppublica, Moratti disse que será o próprio português que definirá se quer continuar ou não no comando do elenco.

"Entendo que o Real Madrid está buscando um técnico para renascer totalmente", declarou o dirigente, que acrescentou que Mourinho "tem um contrato e uma vontade".

O próprio treinador reconheceu ontem em entrevista coletiva que houve momentos durante a atual temporada que não se sentia feliz trabalhando na Itália.

"Não sei ainda se esse momento (de deixar o clube) está perto para ele", disse Moratti ao jornal italiano. O presidente interino, no entanto, se mostrou confiante quanto à permanência do português

"Mourinho tem relação tão boa com o clube, os torcedores e está tão unido com o elenco que não me deixará só", finalizou.