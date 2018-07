Presidente da Inter elogia Leonardo, mas faz mistério

"Todos os nomes ligados ao futuro do cargo de técnico da Inter são interessantes", declarou Moratti, ao ser questionado sobre Leonardo. "[Os candidatos ao cargo] São todos profissionais com experiência, coragem, inteligência e simpatia, que estamos levando em consideração", completou.

Moratti comentou sofre o futuro do time depois de demitir o espanhol Rafa Benítez, que ficou em situação difícil no clube ao criticar duramente a política de contratações da diretoria. "Estou desapontado com a saída de Benítez, mas a demissão se tornou inevitável neste momento", justificou.