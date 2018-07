Presidente da Inter elogia Rafa Benitez após vitória

"Benitez mostrou um grande profissionalismo. Ele assumiu o cargo num situação muito difícil (como substituto do português José Mourinho, que ganhou todos os títulos que disputou com a Inter na temporada passada). Mas trabalhou muito bem, com responsabilidade e experiência. Mesmo porque, o jogo de ontem (contra o Seongnam) era um assunto delicado", disse Moratti.

Agora, a Inter de Milão disputará a final do Mundial contra o Mazembe, do Congo, em jogo que acontece no sábado, em Abu Dabi. E Moratti pede atenção aos jogadores do time italiano, para evitar uma zebra. "A equipe congolesa mostrou seu entusiasmo e provou ser muito eficiente e perigosa", afirmou o dirigente, que também fez uma cobrança: "Temos que ganhar esse título".