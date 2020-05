Presidente da LaLiga crê em reinício do Espanhol a partir do dia 11 de junho

O futebol nos gramados pela Espanha está perto de voltar depois do "sinal verde" dado pelo governo do país na semana passada. A retomada do Campeonato Espanhol, no entanto, ainda não tem uma data definida pela LaLiga, a organizadora da competição, mas muito provavelmente ocorrerá na segunda semana de junho. Uma data mais indicada, de acordo com a entidade, é o dia 11, uma quinta-feira.

"O presidente (da Espanha) falou sobre jogar a partir de 8 de junho porque o governo efetua as mudanças nas fases da quarentena às segundas-feiras. Nesse domingo, por exemplo, o país estaria na Fase 2, que é quando poderemos realizar partidas em estádios por toda a Espanha. Agora precisamos ver em que dia da semana começamos a jogar. Precisamos vinculá-lo às fases de treinamento de cada clube. Mas sem apressar as coisas, vamos passo a passo. Temos que ser cautelosos, como temos feito até agora. O certo é que a competição retornará no fim de semana de 12 de junho ou até na quinta-feira, 11 de junho", disse Javier Tebas, presidente da LaLiga.

O fato é que tudo está sendo cuidadosamente estudado para que o retorno aconteça dentro das normas estabelecidas. Por conta disso, somente a partir da próxima segunda-feira (1.º de junho) é que os clubes passarão a treinar com o grupo completo. "Nesta semana, os jogadores treinarão em grupos de até 14 pessoas e não está planejado que treinem todos juntos até a próxima semana. Precisamos manter o máximo de cautela e cuidado possível. Passamos por momentos muito difíceis e complicados durante esta pandemia e não queremos pular etapas", afirmou Tebas.

O dirigente espera que o primeiro jogo da retomada seja marcante. E ele poderá ser o clássico de Sevilha entre Sevilla e Betis. "Quando anunciarmos oficialmente a primeira partida, já saberemos as quatro primeiras rodadas por completo. E tudo dependerá das sessões de treinamento e das fases, mas gostaríamos que a primeira partida fosse o 'Gran Derby' de Sevilha entre Sevilla e Betis".

Além disso, os horários dos duelos também estão sendo estudados. "Nosso plano seria jogar à tarde ou à noite, entre 19h30 e 20 horas ou entre 21h30 e 22 horas (todos horários locais). No fim de semana, haveria três faixas horárias: 17 horas, 19h30, 21h30 ou 22 horas. Ainda não foi decidido, estamos analisando isso com nossas emissoras. Mas obviamente, planejamos que os jogos das 17 horas sejam realizados na costa norte da Espanha, onde as temperaturas em junho e julho não excedem 28°C", completou Tebas.