Presidente da liga mexicana de futebol testa positivo para coronavírus

Enrique Bonilla, presidente da Liga MX, responsável pela primeira divisão do Campeonato Mexicano, anunciou que testou positivo para o novo coronavírus. O dirigente disse que está bem, não apresenta sintomas graves da doença e que ficará em isolamento.

"Comunico que depois de realizar os exames pertinentes sobre a covid-19, testei positivo. Até o momento, apesar do resultado do teste, não apresento sintomas graves e permanecerei em quarentena, respeitando a orientação das autoridades de saúde", informou Bonilla.

O comunicado não menciona se Bonilla teve contato com outras pessoas ligadas ao futebol do país. Ele não é o primeiro integrante da liga mexicana a ser infectado pela covid-19. Na terça-feira, o presidente do clube San Luis, Alberto Marrero, deu positivo para a doença.

As partidas de futebol da primeira divisão mexicana foram suspensas esta semana por tempo indeterminado para ajudar na contenção da propagação da pandemia de coronavírus.

O governo do México anunciou que existem 203 casos confirmados de coronavírus no país. As autoridades mexicanas orientaram a população a não sair de casa, mas ainda não há medidas obrigando as pessoas a ficarem confinadas ou decretando o fechamento de estabelecimento comerciais.