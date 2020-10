Presidente da liga que organiza Campeonato Italiano contrai covid-19

O dirigente italiano Paolo Dal Pino, presidente da Serie A, a liga que organiza o Campeonato Italiano, contraiu o novo coronavírus, segundo informou a própria entidade nesta terça-feira. O italiano não apresenta sintomas da covid-19 e já está em isolamento em sua casa.

"A Liga da Serie A comunica que o presidente Paolo Dal Pino apresentou teste positivo para o coronavírus após teste realizado ontem (segunda-feira). O presidente, assintomático e em isolamento em sua casa, seguirá as regras previstas no protocolo", informou a direção da liga.

Na segunda, antes do teste, Dal Pino havia participado de reunião online com o ministro do Esporte da Itália, Vincenzo Spadafora, justamente para avaliar a situação do campeonato nacional em meio à pandemia do novo coronavírus. Um dos temas discutidos foi a possibilidade de permitir a presença de torcedores nos estádios.

O novo vírus infectou o dirigente às vésperas de importante reunião para a Serie A. A liga cogita se abrir para investidores de fundos de private equity. Diante da falta de bilheteria e de renda nos jogos do Italiano, o dirigente está sendo pressionado a buscar mais investimentos para o futebol nacional. E uma das possíveis fontes de recursos seria vender parte minoritária da empresa que gere o serviço de mídia da competição.