Presidente da Lusa admite saída de Dida para o Grêmio

Apesar da grande possibilidade de perder um de seus principais destaques, o clube do Canindé não parece se preocupar com a contratação de um substituto. O gerente de futebol Candinho até elogiou o reserva Gledson. "Sempre que entrou, ele foi bem", destacou, negando o interesse em Ricardo, ex-goleiro da seleção de Portugal.

Esta e outras decisões sobre o planejamento para 2013 serão tomadas até o final de semana. Nos próximos dias, Da Lupa e os demais dirigentes farão reuniões para definir quem seguirá no plantel do Campeonato Paulista da Série A2, bem como o futuro do técnico Geninho.

Além da grande chance de perder Dida e seu treinador, a Portuguesa também deve ficar sem outros dois destaques para a próxima temporada. O atacante Ananias negocia transferência para o Cruzeiro. Já o artilheiro Bruno Mineiro terá seu empréstimo encerrado neste final de ano e, a princípio, volta para o Atlético Paranaense.