Presidente da Ponte Preta confirma conversa para acertar com Luis Fabiano

Sofrendo com a falta de um centroavante, a Ponte Preta pode achar a solução em um velho conhecido da torcida. O presidente José Armando Abdalla revelou que vem conversando diariamente com Luis Fabiano, que tem interesse em defender as cores alvinegras na sequência do Campeonato Brasileiro da Série B.

"Temos conversado com ele. Se não tomarmos a decisão até o dia 10 de setembro (quando se encerra o prazo para inscrição de jogadores na Série B), ele fatalmente ficará apto para o ano que vem, o que não é interessante para ninguém, especialmente para o Luis Fabiano, que está com desejo muito grande de subir a Ponte", afirmou Abdalla.

Sem jogar desde novembro do ano passado, quando estava no Vasco da Gama, o atacante de 37 anos vem utilizando as dependências do clube campineiro desde o fim de abril para se recuperar de duas cirurgias no joelho direito. O departamento médico da Ponte já o liberou para realizar trabalhos leves com bola.

Enquanto não define a situação de Luis Fabiano, a Ponte se prepara para a partida desta sexta-feira, contra o Vila Nova, às 21h30, no estádio Moisés Lucarelli, pela 24.ª rodada. O técnico João Brigatti, que foi sondado pelo Paysandu mas descartou deixar o clube, tem a volta do volante João Vitor. Por outro lado, o zagueiro Reginaldo, o lateral Orinho, o volante Lucas Mineiro e os atacantes Hyuri e André Luis são desfalques certos.