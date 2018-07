Presidente da Roma garante permanência de De Rossi

"Daniele permanecerá na Roma para sempre, o Real pode esquecê-lo", garantiu a presidente, deixando claro que o jogador da seleção italiana não será negociado. Seu contrato vencerá apenas em junho de 2012.

O Real Madrid tentou a contratação de De Rossi antes do início da última temporada, mas a Roma se negou a negociar. Com a chegada de Mourinho no clube espanhol, a imprensa italiana voltou a comentar sobre a possibilidade do jogador ser vendido.