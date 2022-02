Presidente da Uefa anuncia que doará 30 mil ingressos para finais europeias

A Uefa, através de seu presidente, o esloveno Aleksander Ceferin, anunciou que doará 30 mil ingressos de forma gratuita para os clubes finalistas das competições europeias na temporada 2022. Em um pronunciamento feito na segunda-feira, o dirigente alegou que a doação é uma forma de agradecimento e homenagem aos torcedores que mantiveram o apoio às suas equipes durante toda a pandemia do novo coronavírus, que ainda assola a população mundial.

O presidente da entidade europeia completou dizendo que: "Os torcedores são a alma do jogo e pensamos que seria uma boa forma de reconhecer as dificuldades que enfrentaram ao longo dos últimos dois anos, e como, ainda assim, continuaram apoiando os seus times e vivendo sua paixão mesmo longe dos estádios".

A distribuição será feita para as quatro competições restantes do ano, com igualdade numérica para os finalistas de cada torneio. 10 mil serão recebidos pelos finalistas da Liga dos Campeões, oito mil serão destinados aos dois melhores clubes da Liga Europa, seis mil para a Liga Conferência e os seis mil restantes serão distribuídos para os dois finalistas da Liga dos Campeões Feminina.

Ficará a cargo das equipes definir como serão feitas as doações de ingressos, mas uma regra foi imposta: patrocinadores, parceiros ou dirigentes dos clubes não podem receber os ingressos da Uefa.

Uma outra iniciativa tomada pela entidade é de congelar os preços dos ingressos das categorias 3 e 4 da Liga dos Campeões masculina até o ano de 2024, tendo como base o preço dos tíquetes comercializados em 2020. "Os torcedores desempenham um papel fundamental no desenvolvimento do futebol e devemos garantir que eles possam assistir a momentos históricos de seus times a preços acessíveis", completou Ceferin.