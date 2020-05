Presidente da Uefa acredita no retorno do público aos estádios somente em setembro

O esloveno Aleksander Ceferin, presidente da Uefa, confia que o público voltará aos estádios no outono europeu, a partir de setembro, após a pandemia do novo coronavírus. "A humanidade sobreviveu a muitas guerras e muitas epidemias e, sem dúvida, sobreviveremos ao novo coronavírus. Eu espero que os fãs retornem aos estádios de futebol no outono", afirmou o dirigente em entrevista ao jornal esloveno Dnevnik.

Otimista, Ceferin acredita na recuperação financeira dos clubes e das federações europeias em um futuro próximo. "A Uefa sairá vitoriosa da crise. Teremos algumas perdas, mas nos recuperaremos em breve." Até o momento, a única grande liga europeia a retomar os jogos foi a da Alemanha, mas sem público nos estádios. Itália, Espanha e Inglaterra ainda estão na fase de treinamentos, mas não possuem uma data definida para retornarem com os jogos.