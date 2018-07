Presidente da UEFA sugere Eurocopa 2020 em vários países

"A Eurocopa de 2020 pode acontecer em toda a Europa", disse Platini durante uma entrevista coletiva.

"É possível ter um país com 12 cidades-sede, ou o campeonato pode se passar em 12 ou 13 cidades ao longo da Europa. É só uma ideia, mas nesses dias de passagens aéreas baratas tudo é possível".

"A maior parte do comitê executivo acha que é uma boa ideia e diz que deveríamos considerar atenciosamente essa possibilidade".

"Nós nos reuniremos com todas as federações nacionais até dezembro e em dezembro ou janeiro, tomaremos uma decisão".

A Turquia era a favorita para sediar o evento daqui a oito anos, mas sua oferta foi complicada pela campanha de Istambul com o objetivo de também sediar as Olimpíadas no mesmo ano.

Platini disse que a ideia de espalhar a Eurocopa ao longo de vários países surgiu "há um tempo" e foi recebida com interesse.

"É uma ideia pela qual sou realmente passional, e será muito mais fácil de uma perspectiva financeira para todos os países".

"Se é necessário construir aeroportos ou 10 estádios num país, seria razoavelmente fácil porque seria um estádio por cidade-sede. É tudo que podemos dizer neste momento".

"Não decidimos nada ainda, mas até janeiro decidiremos se a Eurocopa acontecerá em um país ou em toda a Europa".