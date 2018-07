Presidente diz que Neymar é o 'futuro' do Barcelona e merece aumento

"Fomos nós quem fomos procurar o Neymar para falar de sua renovação. Não esperamos que ele colocasse isso em cima da mesa. Pensamos que era necessário nos adiantarmos. A evolução do jogador assim pedia", declarou Bartomeu em entrevista ao diário esportivo espanhol Mundo Deportivo.

Neymar está no Barcelona desde o meio de 2013 e brilhou intensamente na última temporada do futebol europeu, sendo decisivo para a conquista do título da Liga dos Campeões da Europa. E ele vinha mantendo o alto nível nos últimos meses, até sofrer uma lesão na coxa esquerda na semana passada. Além disso, recentemente foi indicado como um dos três finalistas ao Prêmio Bola de Ouro da Fifa, que será entregue ao melhor jogador de 2015 em janeiro.

O atual contrato do brasileiro com o Barcelona se encerrará em 2019. E a diretoria deseja renová-lo logo, com um aumento salarial e a prorrogação por mais tempo, com a intenção de evitar que Neymar passe a ser alvos de propostas de outros gigantes do futebol europeu, como o Paris Saint-Germain e o Manchester United.

Além disso, o Barcelona acredita que Neymar é o "futuro" do clube. Foi assim, inclusive, que Bartomeu classificou Nemyar ao comentar os patamares que o gigante espanhol atingiu com os craques históricos do clube, como Cruyff, Ronaldinho Gaúcho e Messi.

"Cruyff como jogador nos colocou no mapa local. Depois, como treinador, nos posicionou na Europa. Ronaldinho nos tornou global, Messi nos pôs no universo e Neymar é o futuro", declarou o dirigente, mostrando como Neymar está em alta com a direção do Barcelona.