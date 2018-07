Presidente diz que Portuguesa 'vai até o final' em busca de justiça

RIO - O presidente da Portuguesa, Manuel da Lupa, lamentou a decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após sessão nesta sexta-feira, que confirmou o rebaixamento do time paulista para a Segundona do Brasileiro. O cartola, presente no tribunal do Rio, prometeu ir "até o final" para tentar evitar a queda do time.

"Rebaixada, a Portuguesa ainda não está. A gente respeita a decisão, mas não concorda com ela. Existe um inquérito aberto no Ministério Público e vamos atrás de justiça. O MP vai ouvir todo mundo e analisar se a decisão feriu ou não o Estatuto do Torcedor. Se feriu, nós vamos até o final nisso", declarou o dirigente, em entrevista à SporTV.

Manuel da Lupa não teve direito a se manifestar no tribunal. Ouviu todos os argumentos e foi se inquietando com as decisões, voto a voto, dos procuradores. "Vamos correr atrás dos direitos da Portuguesa. Futebol se ganha dentro do campo. Agora estão tentando arrumar um jeito de devolver o Fluminense para a Série A do Brasileiro. Não é justo que uma caneta coloque a Lusa na Série B", criticou Da Lupa. "Todo mundo do Fluminense chorou no fim do campeonato, agora estão todos comemorando. Eles não têm esse mérito (para disputar a Série A)".

O presidente do time do Canindé, cujo mandato termina em janeiro, confirmou a intenção de o clube entrar na Justiça comum. "Vai ter outro julgamento dentro da Justiça comum", disparou. No entanto, Manuel da Lupa deixou em aberto como será esse procedimento, porque deixará o cargo no fim deste mês. Em janeiro, Da Lupa será substituído por Ilídio Lico. "Não sei se o novo presidente tem essa mesma posição."

PLANEJAMENTO

Da Lupa admitiu que um processo na Justiça comum deve atrasar a preparação da Portuguesa para a próxima temporada. A queda para a Série B vai reduzir o montante que o clube receberá da CBF, o que afeta a contratação de jogadores para 2014. "Não sabemos o que vai acontecer. A televisão não acerta com a gente porque não temos uma posição. Até com isso tivemos problema."