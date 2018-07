Presidente diz que renova com Ricardo Oliveira nesta segunda

O presidente do Santos, Modesto Roma Junior, afirmou que assinará a renovação de contrato do atacante Ricardo Oliveira nesta segunda-feira. De acordo com o mandatário, o tempo do vínculo será estendido até maio de 2018, completando três anos, e não só até dezembro de 2017, como era a previsão inicial.

"Com certeza o Ricardo Oliveira joga domingo renovado. Está tudo pronto, vamos assinar nesta segunda-feira. E será até maio de 2018", afirmou Modesto, na saída do estádio do Palmeiras, após a derrota para por 1 a 0, na primeira partida da decisão do Campeonato Paulista.

Modesto deixou o Allianz cerca de 15 minutos depois do apito final, ao lado do ex-presidente Marcelo Teixeira e de sua família. Minutos depois, Ricardo Oliveira afirmou que não sabe dessa reunião em que pode fechar a renovação de contrato com o Santos. "Amanhã é dia de folga, vou ficar em casa com a minha família", despistou o artilheiro do Campeonato Paulista, com dez gols marcados.