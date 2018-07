Presidente diz que Santos pagou um mês de direitos atrasados aos jogadores

O presidente do Santos, Modesto Roma Junior, revelou nesta quarta-feira que já pagou um dos dois meses de direitos de imagem dos jogadores que estavam atrasados. Em entrevista exclusiva ao programa Estadão Esporte Clube, da Rádio Estadão, ele também disse que pagará a outra parcela devida "nos próximos dias".

Modesto não negou à reportagem os dois meses de direitos de imagem que deve aos jogadores. Culpou a contingência do futebol e afirmou que o clube pagou nesta quarta a primeira das parcelas em atraso. "Pagaremos a outra nos próximos dias. Somos transparentes na nossa gestão, apesar das dificuldades", declarou o presidente.

O dirigente também admitiu que tem duas propostas para vender o atacante Gabriel, que acabou de conquistar a medalha de ouro com a seleção brasileira na Olimpíada do Rio de Janeiro. "Temos oferta oficial de Juventus e da Inter de Milão", reconheceu Modesto. O Santos tem oito dias para resolver o que faz, prazo em que a janela de transações da Europa se fecha.

"Oito dias é uma eternidade no futebol", declarou. De qualquer forma, Modesto sabe que precisa administrar pensando no rendimento do time, mas também na saúde financeira do clube.