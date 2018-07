Presidente diz que Santos será protagonista em 2011

"O favorito de hoje é o derrotado de amanhã. Lembro que, quando assumi, disse aos jogadores que a torcida esperava que eles tivessem vontade de jogar. O resto seria consequência. Foi assim, que nossa equipe conquistou dois títulos e encantou o Brasil em 2010. Por isso, em relação à Libertadores, considero apenas que somos candidatos a ser um dos protagonistas da competição", afirmou.

Para o dirigente, o retorno do meia Paulo Henrique Ganso, que desfalcou a equipe durante o segundo semestre, já é um reforço excepcional para o Santos. "Nós estamos na briga pelas contratações, apesar de já termos um elenco de primeira grandeza. Somente a volta do Paulo Henrique Ganso, que foi uma ausência muito sentida no último semestre, já é um reforço fantástico. Mas, para uma competição como a Libertadores, precisamos de jogadores experientes. Por isso, devemos ficar com 80% do elenco que estava e estamos em plena temporada de busca a reforços", disse.

O presidente santista prometeu que todos jogadores contratados para a próxima temporada chegarão com condições de lutarem por uma vaga de titular. "Não vamos falar em nomes, porque o vazamento de informações gera um movimento especulativo, que atrapalha as negociações. Existem várias possibilidades. Não queremos jogadores para compor o elenco, mas queremos atletas que cheguem para assumir a titularidade. O Santos foi o time sensação de 2010 e nós estamos procurando jogadores que estejam no nível deste elenco", comentou.