Presidente do América-MG revela acerto com volante Wesley, ex-São Paulo

O presidente do América Mineiro, Marcus Salum, revelou nesta quinta-feira pelas redes sociais que o clube acertou com o volante Wesley, que disputou a última temporada pelo São Paulo. O time mineiro, no entanto, ainda não oficializou a contratação do jogador.

"Torcedor, mais um reforço para o @americamg. Wesley está a caminho", postou o dirigente no Twitter. Salum não informou ainda o tempo de contrato nem qualquer outro detalhes sobre o acerto.

Wesley, de 30 anos, foi contratado pelo São Paulo em 2017, mas não conseguiu se firmar entre os titulares. Em agosto, rescindiu com o time tricolor e acertou com o Sport. No entanto, também não foi bem no time pernambucano e ficou sem clube em 2018.

O volante foi revelado pelo Santos e estreou no profissional em 2007. De início, como meia-atacante, não teve muitas oportunidades no time alvinegro e foi emprestado para o Atlético-PR em 2009. Na equipe paranaense, se destacou, mas o clube não conseguiu a renovação de seu contrato.

De volta ao Santos em 2010, se firmou como volante e também atuava na lateral direita quando necessário. Foi titular no time que tinha a dupla Neymar e Paulo Henrique Ganso na conquista da Copa do Brasil de 2010. Em agosto do mesmo ano, foi negociado com o Werder Bremen, onde atuou por duas temporadas.

Em 2012, voltou ao futebol brasileiro e atuou pelo Palmeiras. O clube alviverde chegou a fazer uma campanha, sem muito sucesso, de crowdfunding intitulada "Wesley no Verdão". Toda expectativa, no entanto, se tornou decepção. Especialmente porque nas primeiras partidas com a camisa alviverde o jogador rompeu o ligamento do joelho direito e ficou fora da equipe por sete meses.

Permaneceu no Palmeiras até o final de 2014, quando começou a cair de produção. No ano seguinte, foi negociado com o São Paulo e desde então não conseguiu se firmar em mais nenhuma equipe.