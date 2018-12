Presidente do América-MG revela saída de lateral para a Ponte Preta

A Ponte Preta vem adotando a postura de anunciar reforços apenas quando os contratos forem assinados e, por isso, ainda não confirmou nenhum nome para 2019. A diretoria alvinegra, no entanto, não contava com o anúncio feito pelo presidente do América-MG, Marcus Salum.

Ao falar sobre a montagem do elenco para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro, o presidente do América-MG revelou que o lateral-esquerdo Giovanni vai defender a Ponte em 2019. "Nós tínhamos quatro laterais e perdemos todos. O Giovanni está acertado com a Ponte Preta e foi embora", comentou Marcus Salum à Rádio 98, de Belo Horizonte.

Giovanni defendeu o América-MG nas últimas duas temporadas por empréstimo e seu contrato com o Fluminense se encerra em dezembro. O lateral de 29 anos foi revelado no Noroeste e passou por Botafogo-SP, Guaratinguetá, Criciúma e Náutico.

Na Ponte Preta, Giovanni chegará para ocupar a vaga de Danilo Barcelos, que retorna ao Atlético-MG. O lateral foi um dos vários jogadores que deixaram o Moisés Lucarelli após o Campeonato Brasileiro da Série B.